Рада рекомендує ГПУ, СБУ і Міноборони створити єдину базу даних щодо агресії РФ проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада рекомендує Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України та Міністерству оборони України створити єдину базу даних доказів вчинення акту агресії Російською Федерацією проти України, скоєння воєнних та злочинів проти людяності, які призвели до особливо тяжких наслідків. Парламентарі підтримали відповідний проект постанови, передає кореспондент УНН.
Також ВР рекомендує Генеральній прокуратурі України надавати Міжнародному кримінальному суду усі відповідні докази, матеріали та документи, необхідні для проведення ним розслідування зазначених злочинів, скоєних вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.
Кабміну депутати рекомендують розробити та внести у Верховну Раду України законопроект про реєстр фізичних та юридичних осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, а також продовжити та розширити використання механізму Європейського суду з прав людини з метою реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації.
Президенту України парламентарі рекомендують створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до Російській Федерації як держави-агресора.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що ЄС має визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі.