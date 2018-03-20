Рада рекомендует ГПУ, СБУ и Минобороны создать единую базу данных по агрессии РФ против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада рекомендует Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Министерству обороны Украины создать единую базу данных доказательств совершения акта агрессии Российской Федерацией против Украины, совершения военных и преступлений против человечности, которые привели к особо тяжким последствиям. Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент.
Также ВР рекомендует Генеральной прокуратуре Украины предоставлять Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
Кабмина депутаты рекомендуют разработать и внести в Верховную Раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации, а также продолжить и расширить использование механизма Европейского суда по правам человека с целью реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации.
Президенту Украины парламентарии рекомендуют создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся агрессии, к Российской Федерации как государства-агрессора.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта в Донбассе.