Рада рекомендует ГПУ, СБУ и Минобороны создать единую базу данных по агрессии РФ против Украины

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 11492 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 16139 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62555 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73601 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101833 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109079 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116504 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121855 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132960 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Рада рекомендует ГПУ, СБУ и Минобороны создать единую базу данных по агрессии РФ против Украины

Рада рекомендует ГПУ, СБУ и Минобороны создать единую базу данных по агрессии РФ против Украины

Киев  •  УНН

 • 4332 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада рекомендует Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Министерству обороны Украины создать единую базу данных доказательств совершения акта агрессии Российской Федерацией против Украины, совершения военных и преступлений против человечности, которые привели к особо тяжким последствиям. Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент.

Также ВР рекомендует Генеральной прокуратуре Украины предоставлять Международному уголовному суду все соответствующие доказательства, материалы и документы, необходимые для проведения им расследования указанных преступлений, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Кабмина депутаты рекомендуют разработать и внести в Верховную Раду Украины законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации, а также продолжить и расширить использование механизма Европейского суда по правам человека с целью реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации.

Президенту Украины парламентарии рекомендуют создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся агрессии, к Российской Федерации как государства-агрессора.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ЕС должен признать Россию стороной конфликта в Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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