Рада ратифікувала угоду з Норвегією про технічну і фінансову співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво. Відповідний законопроект підтримали 233 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Схвалення цієї угоди, як зазначається у пояснювальній записці, дозволить створити організаційно-правові засади українсько-норвезького співробітництва у сфері залучення і використання міжнародної технічної допомоги та сприятиме розвитку технічного та фінансового співробітництва між двома державами.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.