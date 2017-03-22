Рада ратифицировала соглашение с Норвегией о техническом и финансовом сотрудничестве

Одобрение этого соглашения, как отмечается в пояснительной записке, позволит создать организационно-правовые основы украинско-норвежского сотрудничества в сфере привлечения и использования международной технической помощи и будет способствовать развитию технического и финансового сотрудничества между двумя государствами.

Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.