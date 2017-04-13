Рада ратифікувала угоду з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування

Представляючи законопроект у парламенті, заступник міністра фінансів Юрій Буца зазначив, що метою цього документа є уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб на територіях обох країн.

За його словами, конвенція також спрямована на попередження ухилень від сплати податків, усунення податкової дискримінації та створення механізмів для поліпшення співпраці між податковими органами України та Мальти шляхом забезпечення обміну податковою інформацією.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ратифікація цієї конвенції дасть підприємцям обох країн гарантії того, що доходи, отримані ними від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також із джерел у цій країні у вигляді дивідендів, відсотків і роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.

Як повідомляв УНН, Рада ратифікувала угоду про спільне виробництво фільмів з Ізраїлем.