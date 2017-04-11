Рада провалила законопроект про Конституціний суд (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада відхилила законопроект про Конституційний суд. За ухвалення відповідного законопроекту проголосували лише 219 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів, передає кореспондент УНН.
Депутати обговорювали законопроект понад сім годин. Однак, під час обговорення, було відхилено низку поправок, через що його було розбалансовано. Згодом голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував депутатам повернутися до розгляду поправок, однак ті не захотіли цього робити.
У підсумку парламентарі вирішили відхилити вказаний законопроект.
Нагадаємо, що законопроектом про Конституційний суд серед іншого передбачалося впровадження інституту конституційної скарги, встановлення зарплат суддям на рівні 75 прожиткових мінімумів, зміну структури суду.
Раніше Голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що депутати 11 квітня ухвалять закон про Конституційний суд України.