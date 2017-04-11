Рада провалила законопроект о Конституцинном суде (дополнено)

Депутаты обсуждали законопроект более семи часов. Однако, в ходе обсуждения, было отклонено ряд поправок, из-за чего он был разбалансирован. Впоследствии председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил депутатам вернуться к рассмотрению поправок, однако те не захотели этого делать.

В итоге парламентарии решили отклонить указанный законопроект.

Напомним, что законопроектом о Конституционном суде среди прочего предусматривалось внедрение института конституционной жалобы, установление зарплат судьям на уровне 75 прожиточных минимумов, изменение структуры суда.

Ранее Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что депутаты 11 апреля примут закон о Конституционном суде Украины.