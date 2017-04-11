Рада провалила законопроект о Конституцинном суде (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65026 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165807 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121668 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119685 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114161 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105324 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157147 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада провалила законопроект о Конституцинном суде (дополнено)

Рада провалила законопроект о Конституцинном суде (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 12549 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада отклонила законопроект о Конституционном суде. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали лишь 219 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

Депутаты обсуждали законопроект более семи часов. Однако, в ходе обсуждения, было отклонено ряд поправок, из-за чего он был разбалансирован. Впоследствии председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил депутатам вернуться к рассмотрению поправок, однако те не захотели этого делать.

В итоге парламентарии решили отклонить указанный законопроект.

Напомним, что законопроектом о Конституционном суде среди прочего предусматривалось внедрение института конституционной жалобы, установление зарплат судьям на уровне 75 прожиточных минимумов, изменение структуры суда.

Ранее Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что депутаты 11 апреля примут закон о Конституционном суде Украины.

Украинские Национальные Новости

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