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Рада провалила скасування рішення щодо обов'язкового введення електронного чеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламентарі не змогли ухвалити постанови 1053-1-П і 1073-П про скасування своїх рішень щодо обов'язкового введення електронного чеку. Ці рішення підтримали лише 102 і 108 народних депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.

Рада провалила скасування рішення щодо обов'язкового введення електронного чеку

На думку авторів, ухвалення відповідних Постанов дозволить скасувати рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1053-1 від 06.09.2019) і Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1073), прийнятих з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України.

Як наголосила народний депутат від фракції ЄС Ніна Южаніна, в останній момент до проголосованих законопроектів був внесений пункт, який до переліку ризикових відніс всю інтернет-торгівлю, не зважаючи на групу. За такої умови, на її думку, ці законопроекти торкаються практично всіх підприємців.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій. Відповідні рішення підтримали 237 народних депутатів.

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