Рада провалила скасування рішення щодо обов'язкового введення електронного чеку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламентарі не змогли ухвалити постанови 1053-1-П і 1073-П про скасування своїх рішень щодо обов'язкового введення електронного чеку. Ці рішення підтримали лише 102 і 108 народних депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.
На думку авторів, ухвалення відповідних Постанов дозволить скасувати рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1053-1 від 06.09.2019) і Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний №1073), прийнятих з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України.
Як наголосила народний депутат від фракції ЄС Ніна Южаніна, в останній момент до проголосованих законопроектів був внесений пункт, який до переліку ризикових відніс всю інтернет-торгівлю, не зважаючи на групу. За такої умови, на її думку, ці законопроекти торкаються практично всіх підприємців.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій. Відповідні рішення підтримали 237 народних депутатів.