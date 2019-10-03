Рада провалила отмену решения об обязательном введении электронного чека

По мнению авторов, принятие соответствующих постановлений позволит отменить решение Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (реестр. № 1053-1 от 06.09.2019) и Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073), принятых с грубым нарушением Регламента Верховной Рады Украины.

Как отметила народный депутат от фракции ЕС Нина Южанина, в последний момент в проголосованные законопроекты был внесен пункт, который в перечень рисковых отнес всю интернет-торговлю, несмотря на группу. При таком условии, по ее мнению, эти законопроекты касаются практически всех предпринимателей.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций. Соответствующие решение поддержали 237 народных депутатов.