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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада провалила отмену решения об обязательном введении электронного чека

Киев • УНН

 • 17307 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Парламентарии не смогли принять постановления 1053-1-П и 1073-П об отмене своих решений относительно обязательного введения электронного чека. Эти решения поддержали лишь 102 и 108 народных депутатов соответственно, передает корреспондент УНН.

Рада провалила отмену решения об обязательном введении электронного чека

По мнению авторов, принятие соответствующих постановлений позволит отменить решение Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (реестр. № 1053-1 от 06.09.2019) и Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1073), принятых с грубым нарушением Регламента Верховной Рады Украины.

Как отметила народный депутат от фракции ЕС Нина Южанина, в последний момент в проголосованные законопроекты был внесен пункт, который в перечень рисковых отнес всю интернет-торговлю, несмотря на группу. При таком условии, по ее мнению, эти законопроекты касаются практически всех предпринимателей.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций. Соответствующие решение поддержали 237 народных депутатов.

Украинские Национальные Новости

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