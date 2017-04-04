Рада провалила голосування щодо призначення членів Рахункової палати (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Верховна Рада не змогла призначити членів Рахункової палати. Відповідне рішення підтримали 211 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Вказаною постановою пропонувалося, зокрема призначити членами Рахункової палати Валерія Пацкана, Руслана Лук'янчука, Руслана Невідомого.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада розпочала розгляд питання про призначення членів Рахункової палати.

Раніше Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання парламенту.

Українські Національні Новини

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