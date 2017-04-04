Рада провалила голосование по назначению членов Счетной палаты (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Верховная Рада не смогла назначить членов Счетной палаты. Соответствующее решение поддержали 211 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Указанным постановлением предлагалось, в частности назначить членами Счетной палаты Валерия Пацкана, Руслана Лукьянчука, Руслана Неизвестного.
Как сообщал УНН, Верховная Рада начала рассмотрение вопроса о назначении членов Счетной палаты.
Ранее Андрей Парубий открыл вечернее заседание парламента.