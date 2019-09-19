Рада продовжила на два роки термін закупівлі ліків через міжнародні організації
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Верховна Рада України продовжила ще на два роки термін закупівлі ліків через міжнародні організації, що передбачено змінами до закону про публічні закупівлі. Про це повідомила прес-служба ProZorro, передає УНН.
"Окремі медичні препарати будуть продовжувати закуповуватися через міжнародні організації протягом наступних 2 років із затвердженням ліків і порядку закупівель через Кабінет міністрів", - повідомили в ProZorro.
При цьому в ProZorro уточнили, що відповідні зміни були внесені в текст законопроекту після першого читання.
За словами заступника голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолани Підласої, відтепер Кабмін, за поданням МОЗу, буде визначати перелік препаратів, які купуються, перелік організацій, які здійснюють закупівлі, а також умови. Відповідна інформація буде завантажуватись у систему ProZorro, щоб посилити контроль.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до закону про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутати.