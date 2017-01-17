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Рада прийняла законопроект на підтримку судноплавства під прапором України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада планує розширити коло осіб, що мають право плавання в Україні під державним прапором. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 234 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проектом Закону пропонується розширити коло суб’єктів, судна яких мають право плавання під Державним прапором України, та надати іноземним суднам право здійснення каботажних перевезень без окремого дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту.

Зокрема пропонується надати право плавання в Україні суднам, які належать фізичним особам підприємцям, юридичним особам, що зареєстровані в нашій державі.

Нагадаємо, Верховна Рада попередньо схвалила Державу програму авіаційної безпеки.

Як повідомляв УНН, Рада дозволила впровадити електронний квиток у транспорті.

Українські Національні Новини

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