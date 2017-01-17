Рада приняла законопроект в поддержку судоходства под флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада планирует расширить круг лиц, имеющих право плавания в Украине под государственным флагом. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 234 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Проектом Закона предлагается расширить круг субъектов, суда которых имеют право плавания под Государственным флагом Украины, и предоставить иностранным судам право осуществления каботажные перевозки без отдельного разрешения центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере транспорта.
В частности, предлагается предоставить право плавания в Украине судам, принадлежащим физическим лицам предпринимателям, юридическим лицам, которые зарегистрированы в нашем государстве.
Напомним, Верховная Рада предварительно одобрила Государственную программу авиационной безопасности.
Как сообщал УНН, Рада разрешила ввести электронный билет в транспорте.