Рада приняла постанову про зміну назви "євроінтеграційного" комітету

Проектом постанови пропонується внести зміни у текст постанови та пункт 10 додатку до неї, замінивши слова "з Європейським Союзом" словами "до Європейського Союзу".

Також пропонується внести зміни до абзаців 2 та 9 п.10 зазначеного додатку з метою уточнення питань участі України в міжнародних інтеграційних процесах і транскордонного та міжрегіонального співробітництва з країнами-членами Європейського Союзу.

Регламентний комітет рекомендував прийняти постанову у першому читанні з урахуванням правок.

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до регламенту щодо опублікування рішень парламенту.