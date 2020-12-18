Рада приняла постанову про зміну назви "євроінтеграційного" комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у п'ятницю підтримала проект постанови №2454 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" щодо зміни назви Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом постанови пропонується внести зміни у текст постанови та пункт 10 додатку до неї, замінивши слова "з Європейським Союзом" словами "до Європейського Союзу".
Також пропонується внести зміни до абзаців 2 та 9 п.10 зазначеного додатку з метою уточнення питань участі України в міжнародних інтеграційних процесах і транскордонного та міжрегіонального співробітництва з країнами-членами Європейського Союзу.
Регламентний комітет рекомендував прийняти постанову у першому читанні з урахуванням правок.
Нагадаємо, раніше сьогодні Рада ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до регламенту щодо опублікування рішень парламенту.