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Рада приняла постанову про зміну назви "євроінтеграційного" комітету

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у п'ятницю підтримала проект постанови №2454 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" щодо зміни назви Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Відповідне рішення підтримали 280 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада приняла постанову про зміну назви "євроінтеграційного" комітету

Проектом постанови пропонується внести зміни у текст постанови та пункт 10 додатку до неї, замінивши слова "з Європейським Союзом" словами "до Європейського Союзу".

Також пропонується внести зміни до абзаців 2 та 9 п.10 зазначеного додатку з метою уточнення питань участі України в міжнародних інтеграційних процесах і транскордонного та міжрегіонального співробітництва з країнами-членами Європейського Союзу.

Регламентний комітет рекомендував прийняти постанову у першому читанні з урахуванням правок.

Нагадаємо, раніше сьогодні Рада ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до регламенту щодо опублікування рішень парламенту.

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