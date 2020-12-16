Нардепи змінили регламент щодо публікації законів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону №4334 про внесення змін до Регламенту щодо опублікування рішень парламенту. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Згідно з пояснювальною запискою, проект закону передбачає, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень Верховної Ради України здійснюватиметься лише у газеті "Голос України".
Зазначається, що поданий законопроект спрямовано на оптимізацію витрат, спрямованих на опублікування рішень Ради. На думку нардепів, ухвалення законопроекту як закону вплине на видаткову частину Державного бюджету України і дозволить зменшити видатки на діяльність Верховної Ради України.
Комітет з питань регламенту ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні проекту закону ухвалити його в другому читанні та в цілому.
Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови №3050а-13, яким включила до порядку денного четвертої сесії ВР дев’ятого скликання низку законопроектів, зокрема, про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні.