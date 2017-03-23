Рада працюватиме без перерви у ранковому засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада України вирішила працювати без перерви у ранковому засіданні. Відповідну пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія підтримали 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Відповідно, перерви у ранковому засіданні з 12:00 до 12:30 не буде.
Пропозицію сьогодні працювати без перерви, щоб ухвалити більше рішень, висловив голова Верховної Ради Андрій Парубій. За словами А.Парубія, це спільна позиція голів комітетів, яка була висловлена на нараді.
“Щоб ми встигли більшу кількість законопроектів розглянути, тому буде пропонуватися зняти перерву 12:00-12:30 і працювати без перерви”, — зазначив А.Парубій.
Нагадаємо, засідання ВР 22 березня було закрито достроково, оскільки в сесійній залі не було достатньої кількості депутатів для ухвалення рішень.