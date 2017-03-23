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Рада будет работать без перерыва в утреннем заседании

Рада будет работать без перерыва в утреннем заседании

Киев • УНН

 • 8010 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада Украины решила работать без перерыва в утреннем заседании. Соответствующее предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия поддержали 230 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Соответственно, перерыва в утреннем заседании с 12:00 до 12:30 не будет.

Предложение сегодня работать без перерыва, чтобы принять больше решений, высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По словам А.Парубия, это общая позиция глав комитетов, которая была высказана на совещании.

"Чтобы мы успели большее количество законопроектов рассмотреть, поэтому будет предлагаться снять перерыв 12:00-12:30 и работать без перерыва", - отметил А.Парубий.

Напомним, заседание ВР 22 марта было закрыто досрочно, поскольку в сессионном зале не было достаточного количества депутатов для принятия решений.

Украинские Национальные Новости

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