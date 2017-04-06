Рада посилила захист прав працівників передпенсійного віку

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України, доповнивши частину другу статті новим пунктом, згідно з яким до переліку категорій працюючих, котрим надається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, додається категорія працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Як повідомляв УНН, за словами віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, з 1 травня цього року відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій.