Рада посилила захист прав працівників передпенсійного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Верховна Рада посилила захист трудових прав працівників передпенсійного віку. Відповідний законопроект підтримали 239 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України, доповнивши частину другу статті новим пунктом, згідно з яким до переліку категорій працюючих, котрим надається переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, додається категорія працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.
Як повідомляв УНН, за словами віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, з 1 травня цього року відбудеться перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій.