Рада усилила защиту прав работников предпенсионного возраста

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 42 Кодекса законов о труде Украины, дополнив часть вторую статьи новым пунктом, согласно которому в перечень категорий работающих, которым предоставляется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда, добавляется категория работников, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат.

Как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, с 1 мая этого года состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий.