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Рада посилила кримінальну відповідальність за педофілію

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за педофілію. Парламентарі 240 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

"Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк", - зазначається в ухваленому законі.

При цьому передбачається, що "ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".

Нагадаємо, педофіл під Харковом викрав 9-річного хлопчика.

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