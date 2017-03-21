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Рада попередньо схвалила законопроект про соціальні послуги

Рада попередньо схвалила законопроект про соціальні послуги

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про соціальні послуги. За відповідне рішення проголосували 296 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Законопроект передбачає, що соціальна послуга — дії, спрямовані на запобігання виникненню та профілактику складних життєвих ситуацій, надання постійної, тимчасової, періодичної, разової допомоги особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, для подолання таких обставин, адаптації до них або мінімізації їх негативних наслідків.

Також встановлюються права та обов’язки отримувачів соціальних послуг. Серед них надавати повну та достовірну інформацію для визначення права на отримання соціальних послуг.

Крім цього законопроектом встановлюються такі види соціальних послуг: базові — соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо);

комплексні — соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, влаштування до сімейних форм виховання, соціальний супровід/патронаж, кризове втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція тощо);

спеціалізовані — специфічні соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам, які постраждали від торгівлі людьми, потерпілим від насильства в сім’ї, трудовим мігрантам, вимушеним переселенцям; корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’ї тощо).

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Передбачається, що фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань) та інших джерел, передбачених законодавством.

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