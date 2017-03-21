Рада предварительно одобрила законопроект о социальных услугах

ukru
08:46 • 45446 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 103715 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117777 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132825 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130498 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121556 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106925 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107816 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104021 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 110122 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 108314 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 112189 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 116893 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 114313 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 143976 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 179034 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 186949 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 182651 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 181331 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 125033 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 134025 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 139842 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 139118 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 143090 просмотра
Актуальное
Рада предварительно одобрила законопроект о социальных услугах

Рада предварительно одобрила законопроект о социальных услугах

Киев • УНН

 • 10280 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о социальных услугах. За соответствующее решение проголосовали 296 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает, что социальная услуга - действия, направленные на предотвращение возникновения и профилактику сложных жизненных ситуаций, оказание постоянной, временной, периодической, разовой помощи лицам, семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно преодолеть, для преодоления таких обстоятельств, адаптации к ним или минимизации их негативных последствий.

Также устанавливаются права и обязанности получателей социальных услуг. Среди них предоставлять полную и достоверную информацию для определения права на получение социальных услуг.

Кроме этого законопроектом устанавливаются следующие виды социальных услуг: базовые - социальные услуги, не предусматривают предоставление постоянной или периодической комплексной помощи (информирование, консультирование, посредничество, предоставление убежища, представительство интересов и т.п.);

комплексные - социальные услуги, предусматривающие согласованные действия специалистов по оказанию постоянной или периодической комплексной помощи (уход, устройство в семейные формы воспитания, социальное сопровождение / патронаж, кризисное вмешательство, поддержанное проживание, социальная адаптация, социальная интеграция и реинтеграция и т.д.);

специализированные - специфические социальные услуги, предоставляемые определенной категории получателей социальных услуг (ВИЧ-инфицированным лицам, лицам, пострадавшим от торговли людьми, пострадавшим от насилия в семье, трудовым мигрантам, вынужденным переселенцам; коррекционная работа с лицами, совершившими насилие в семье и т.д.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВР поддержала закон о Фонде энергоэффективности в первом чтении

Предполагается, что финансирование социальных услуг осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, специальных фондов, средств предприятий, учреждений и организаций, платы за социальные услуги, средств благотворительной помощи (пожертвований) и других источников, предусмотренных законодательством.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы