Рада предварительно одобрила законопроект о социальных услугах

Законопроект предусматривает, что социальная услуга - действия, направленные на предотвращение возникновения и профилактику сложных жизненных ситуаций, оказание постоянной, временной, периодической, разовой помощи лицам, семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно преодолеть, для преодоления таких обстоятельств, адаптации к ним или минимизации их негативных последствий.

Также устанавливаются права и обязанности получателей социальных услуг. Среди них предоставлять полную и достоверную информацию для определения права на получение социальных услуг.

Кроме этого законопроектом устанавливаются следующие виды социальных услуг: базовые - социальные услуги, не предусматривают предоставление постоянной или периодической комплексной помощи (информирование, консультирование, посредничество, предоставление убежища, представительство интересов и т.п.);

комплексные - социальные услуги, предусматривающие согласованные действия специалистов по оказанию постоянной или периодической комплексной помощи (уход, устройство в семейные формы воспитания, социальное сопровождение / патронаж, кризисное вмешательство, поддержанное проживание, социальная адаптация, социальная интеграция и реинтеграция и т.д.);

специализированные - специфические социальные услуги, предоставляемые определенной категории получателей социальных услуг (ВИЧ-инфицированным лицам, лицам, пострадавшим от торговли людьми, пострадавшим от насилия в семье, трудовым мигрантам, вынужденным переселенцам; коррекционная работа с лицами, совершившими насилие в семье и т.д.).

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Предполагается, что финансирование социальных услуг осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, специальных фондов, средств предприятий, учреждений и организаций, платы за социальные услуги, средств благотворительной помощи (пожертвований) и других источников, предусмотренных законодательством.