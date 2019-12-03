Рада попередньо підтримала закон про організацію діяльності Верховного суду

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №2314, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №2314 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку передбачає комплексне врегулювання питань організації діяльності Верховного Суду.

За словами авторів законопроекту, його прийняття потрібне задля виконання Верховним Судом основного свого завдання – забезпечення єдності та сталості судової практики. Крім того, законопроект має на меті збалансування навантаження справами між різними юрисдикціями та сприятиме швидкому розгляду справ.

Також народні депутати скоротили наполовину строки підготовки законопроекту до другого читання. Відповідне рішення 232 підтримали народних депутатів.

Нагадаємо, 15 жовтня народні депутати України ухвалили у другому читанні та в цілому президентський законопроект №1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного Суду.

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