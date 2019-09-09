Рада почне розгляд законопроекту про імпічмент 12 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У четвер, 12 вересня, народні депутати України почнуть розгляд президентського законопроекту про імпічмент. Про це заявив перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
"Законопроект про особливу процедуру усунення Президента України з посади в четвер стоїть в порядку денному – це той самий законопроект про імпічмент, про який багато говорилось в Україні, - вперше ми будемо його розглядати і голосувати", - зазначив Корнієнко.
За його словами, також протягом поточної сесії нардепи розглядатимуть антикорупційні законопроекти, які стоять в порядку денному Ради із 17 вересня.
При цьому він додав, що низка законопроектів цієї сесії включена за дорученням Президента минулого тижня, частину цих законопроектів уже розглянули комітети.
Нагадаємо, 6 вересня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити президентський законопроект про імпічмент в першому читанні і в цілому.