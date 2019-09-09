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6 марта, 19:19 • 103999 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 117948 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109605 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115964 просмотра

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Рада начнет рассмотрение законопроекта об импичменте 12 сентября

Рада начнет рассмотрение законопроекта об импичменте 12 сентября

Киев  •  УНН

 • 9113 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В четверг, 12 сентября, народные депутаты Украины начнут рассмотрение президентского законопроекта об импичменте. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

"Законопроект об особой процедуре устранения Президента Украины с поста в четверг стоит в повестке дня - это тот самый законопроект об импичменте, о котором много говорилось в Украине, - впервые мы будем его рассматривать и голосовать", - отметил Корниенко.

По его словам, также в течение текущей сессии нардепы будут рассматривать антикоррупционные законопроекты, которые стоят в повестке дня Рады с 17 сентября.

При этом он добавил, что ряд законопроектов этой сессии включен по поручению Президента на прошлой неделе, часть этих законопроектов уже рассмотрели комитеты.

Напомним, 6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде принять президентский законопроект об импичменте в первом чтении и в целом.

Украинские Национальные Новости

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