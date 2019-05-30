Рада почала розгляд відставки Гройсмана
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Народні депутати України почали розгляд відставки Володимира Гройсмана з посади прем’єр-міністра, передає кореспондент УНН з парламенту.
Розгляд питання почався з доповіді самого прем’єра. При цьому в сесійну залу прибули представники Кабінету міністрів, які у разі позитивного рішення парламентарів підуть у відставку разом із головою уряду.
Як нагадав спікер ВРУ Андрій Парубій, Гройсман надіслав до парламенту заяву про свою відставку 23 травня, Верховна Рада, у свою чергу, має розглянути цю заяву не пізніше, ніж за 10 днів після подання заяви.
Нагадаємо, вчора, 29 травня, у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.