Рада планує внести зміни до законодавства про відповідальність за торгівлю людьми

Законопроектом пропонується викласти статтю 149 ККУ в новій редакції та, на відміну від чинної редакції цієї статті, уточнити деякі положення у ній, де "Торгівля людьми, тобто вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану особи, примусу, або шляхом підкупу третьої особи для отримання згоди на експлуатацію людини, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років".

Проектом також передбачається доповнити положення цієї статті: "Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини за цією статтею настає незалежно від наявності згоди цієї людини на експлуатацію, якщо до неї був застосований будь-який із заходів впливу, передбачений цією статтею".

Як повідомляв УНН, ВР прийняла за основу законопроект щодо посилення протидії торгівлі людьми.