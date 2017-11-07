Рада планирует внести изменения в законодательство об ответственности за торговлю людьми

Законопроектом предлагается изложить статью 149 УК в новой редакции и, в отличие от действующей редакции этой статьи, уточнить некоторые положения в ней, где "Торговля людьми, то есть вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния лица, принуждения, либо путем подкупа третьего лица для получения согласия на эксплуатацию человека, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет".

Проектом также предусматривается дополнить положения этой статьи: "Ответственность за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или получение человека по этой статье наступает независимо от наличия согласия этого человека на эксплуатацию, если к ней была применена люба из мер воздействия, предусмотренная настоящей статьей" .

Как сообщал УНН, ВР приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговле людьми.