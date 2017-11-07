Рада планирует внести изменения в законодательство об ответственности за торговлю людьми

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 54514 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 122457 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105135 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107808 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106493 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 99428 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104914 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102419 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144756 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Рада планирует внести изменения в законодательство об ответственности за торговлю людьми

Рада планирует внести изменения в законодательство об ответственности за торговлю людьми

Киев  •  УНН

 • 7721 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Верховная Рада планирует внести изменения в законодательство об ответственности за торговлю людьми. За соответствующий законопроект проголосовали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается изложить статью 149 УК в новой редакции и, в отличие от действующей редакции этой статьи, уточнить некоторые положения в ней, где "Торговля людьми, то есть вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния лица, принуждения, либо путем подкупа третьего лица для получения согласия на эксплуатацию человека, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет".

Проектом также предусматривается дополнить положения этой статьи: "Ответственность за вербовку, перемещение, сокрытие, передачу или получение человека по этой статье наступает независимо от наличия согласия этого человека на эксплуатацию, если к ней была применена люба из мер воздействия, предусмотренная настоящей статьей" .

Как сообщал УНН, ВР приняла за основу законопроект об усилении противодействия торговле людьми.

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