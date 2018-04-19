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Рада планує розглянути звернення до Вселенського Патріарха щодо автокефалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.

Рада планує розглянути звернення до Вселенського Патріарха щодо автокефалії

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Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань аграрної політики. Серед них законопроект щодо законодавчих гарантій одержання на пільгових умовах земельних ділянок для учасників АТО та Євромайдану та щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства.

Крім цього депутати мають намір визначитися стосовно законопроектів про житловий фонд соціального призначення та щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань, ініціативи щодо сприяння залученню іноземних інвестицій та низки питань інтелектуальної власності. Серед них - законопроект про відповідальність за розміщення піратського контенту.

У четвер парламентарі зокрема планують також призначити суддів Конституційного суду України та визначитися стосовно законопроекту про відшкодування ПДВ експортерам олійних культур та стосовно змін до законодавства щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії.

Нагадаємо, Раді запропонували змінити законодавство щодо відповідальності за підрив обороноздатності.

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