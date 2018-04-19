Рада планирует рассмотреть обращение к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии

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Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики. Среди них законопроект о законодательных гарантиях получения на льготных условиях земельных участков для участников АТО и Евромайдана и по оптимизации системы государственного управления в сфере сельского хозяйства.

Кроме этого депутаты намерены определиться относительно законопроектов о жилищном фонде социального назначения и относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований, инициативы по содействию привлечению иностранных инвестиций и ряда вопросов интеллектуальной собственности. Среди них - законопроект об ответственности за размещение пиратского контента.

В четверг парламентарии в частности планируют также назначить судей Конституционного суда Украины и определиться относительно законопроекта о возмещении НДС экспортерам масличных культур и относительно изменений в законодательство по урегулированию задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители.

Напомним, Раде предложили изменить законодательство относительно ответственности за подрыв обороноспособности.