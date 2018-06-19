Рада планує дозволити утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Рада планує дозволити місцевим радам утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії. Парламентарі 230 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується встановити:
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- що кінокомісії можуть працювати при органах місцевого самоврядування з метою надання суб’єктам кінематографії кваліфікованої організаційної, консультаційної та іншої допомоги;
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- допустити можливість місцевим органам в межах своїх бюджетів встановлювати власні програми підтримки кінематографії в регіоні;
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- дозволити місцевим радам утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії;
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- створити систему стимулів для державних кіностудій, розташованих в межах території відповідної громади, в тому числі шляхом покриття суб’єктам кінематографії витрати, здійснених на користь таких кіностудій.
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Як повідомляв УНН, розмитнення автівки коштуватиме 2,5-3 тис. євро, якщо Верховна Рада ухвалить зміни до законодавства про зниження акцизу авто. Про це в кулуарах парламенту повідомила голова комітету з питань Податкової та митної політики Ніна Южаніна.