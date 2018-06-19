Рада планирует разрешить образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Рада планирует разрешить местным советам образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии. Парламентарии 230 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается установить:
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- что кинокомиссии могут работать при органах местного самоуправления с целью предоставления субъектам кинематографии квалифицированной организационной, консультационной и иной помощи;
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- допустить возможность местным органам в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии в регионе;
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- позволить местным советам образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии;
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- создать систему стимулов для государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей общины, в том числе путем покрытия субъектам кинематографии расходы, осуществленных в пользу таких киностудий.
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Как сообщал УНН, растаможка авто будет стоить 2,5-3 тыс. евро, если Верховная Рада примет изменения в законодательство о снижении акциза авто. Об этом в кулуарах парламента сообщила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.