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Рада підвищила надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект щодо підвищення інвалідам з дитинства надбавки за догляд. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада підвищила надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства

Проект Закону 2031 про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд сприятиме посиленню соціального захисту осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно забезпечувати своє проживання.

Раніше нардепи повідомляли, що законопроект передбачає лише підвищення надбавки на догляд, але не збільшує розмір самої соціальної допомоги.

Як повідомляв УНН раніше, народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо підвищення інвалідам з дитинства надбавки за догляд.

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