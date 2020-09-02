Рада підвищила надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства

Проект Закону 2031 про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд сприятиме посиленню соціального захисту осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно забезпечувати своє проживання.

Раніше нардепи повідомляли, що законопроект передбачає лише підвищення надбавки на догляд, але не збільшує розмір самої соціальної допомоги.

Як повідомляв УНН раніше, народні депутати ухвалили за основу законопроект щодо підвищення інвалідам з дитинства надбавки за догляд.