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Рада повысила надбавку на уход за лицами с инвалидностью с детства

Киев • УНН

 • 16886 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о повышении инвалидам с детства надбавки за уход. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада повысила надбавку на уход за лицами с инвалидностью с детства

Проект Закона 2031 о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" по повышению лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход будет способствовать усилению социальной защиты лиц с инвалидностью, которые не могут самостоятельно обеспечивать свое проживание.

Ранее нардепы сообщали, что законопроект предусматривает лишь повышение надбавки на уход, но не увеличивает размер самой социальной помощи.

Как сообщал УНН ранее, народные депутаты приняли за основу законопроект о повышении инвалидам с детства надбавки за уход.

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