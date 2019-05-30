Рада підтримала Звернення до ООН і ПАРЄ щодо порушення прав корінних народів у РФ

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Народні депутати підтримали Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутатів під час сесійного засідання, передає кореспондент УНН. 

Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, національних парламентів держав світу щодо засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до систематичного порушення прав корінних народів у Російській Федерації та посилення міжнародного впливу на Російську Федерацію з метою припинення цих порушень.

Нагадаємо, у березні поточного року голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв разом з головою парламентського комітету у закордонних справах Ганни Гопко надіслали звернення до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович зі сподіванням, що вона "почне бачити порушення прав українців в Росії".

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