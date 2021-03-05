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Рада підтримала запровадження консультацій перед прийняттям важливих рішень органами влади

Рада підтримала запровадження консультацій перед прийняттям важливих рішень органами влади

Київ • УНН

 • 16317 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Верховна Рада під час засідання у п’ятницю ухвалила в першому читанні законопроект № 4254 про публічні консультації, який передбачає запровадження перед прийняттям важливих рішень органами влади публічних консультацій. Відповідне рішення підтримали 262 народні обранці, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Законопроект передбачає запровадження перед прийняттям важливих рішень органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, публічних консультацій у формі публічних обговорень, електронних консультацій і адресних консультацій”, — пояснив заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук під час виступу в Раді.

З його слів, законопроект передбачає, що не менше 15 днів має відводитись на публічні консультації та відповідні обговорення проектів актів.

“Ми також надаємо строк для органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 6 місяців на набрання чинності цим законом, щоб вони підготувались до відповідної процедури”, — додав він.

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом пропонується визначити обов’язок суб’єктів владних повноважень, таких як Президент, Верховна Рада, Кабмін, місцевих органів виконавчої влади, НБУ тощо, під час здійснення ними владних управлінських функцій відповідно до закону, підприємств, установ, організацій, саморегулівних організацій, наділених владними повноваженнями відповідно до закону, проводити публічні консультації за участю заінтересованих сторін.

Під заінтересованими сторонами розуміються особи, на яких вплине прийняття рішення, прав, свобод, інтересів чи обов’язків яких воно стосується, а також інші особи, які виявили бажання брати участь у публічних консультаціях.

Документом, серед іншого:

  • розкрито зміст принципів проведення публічних консультацій (участі, відкритості та прозорості, доступності, підзвітності, ефективності, пропорційності), унормовано права та обов’язки суб’єктів владних повноважень і заінтересованих сторін у правовідносинах, пов’язаних з проведенням публічних консультацій;
  • передбачено функціонування єдиного вебпорталу публічних консультацій;
  • визначено особливості проведення електронних консультацій, консультацій у формі публічного обговорення та адресних консультацій;
  • встановлено строки проведення публічних консультацій, порядок подання пропозицій під час проведення електронних і публічних консультацій та підготовки звіту за результатами їх проведення, здійснення моніторингу та координації процесу проведення публічних консультацій тощо.

Відповідно до проекту закону, регламент Верховної Ради, затверджений Законом України “Про Регламент Верховної Ради України”, доповнюється новою статтею щодо проведення електронних консультацій законопроектів, що вносяться народними депутатами України.

Згідно до цієї статті, щодо законопроектів, розроблених народними депутатами, проводяться публічні консультації у формі електронних консультацій шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради законопроекту разом з обґрунтуванням необхідності його прийняття. Так, особа, яка бажає взяти участь в електронних консультаціях, заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Ради та розміщує пропозиції та зауваження до законопроекту. Організацію та проведення таких електронних консультацій здійснює Апарат Верховної Ради.

Водночас, пропонуються зміни до Закону України “Про Національну поліцію”: виключається норма, згідно з якою проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов’язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному МВС.

Що було раніше

Зазначимо, що у жовтні минулого року Кабінет міністрів України на засіданні схвалив проект закону про публічні консультації, що є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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