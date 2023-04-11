Рада підтримала законопроекти щодо зміни у роботі військово-лікарських комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада прийняла за основу законопроект щодо збільшення кількість закладів, де можна створити військово-лікарські комісії та щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
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"Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до статті 70 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо роботи військово-лікарських комісій)" (реєстр. № 9️15️4️ від 28.03.2023)", - написав Мельничук.
Він повідомив, що 311 нардепів проголосували за.
Деталі
За його словами, законопроект має на меті врегулювання питання здійснення військово-лікарської експертизи всіма закладами охорони здоров’я сектору безпеки і оборони, функціонування військово-лікарських комісій на базі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, а також захист прав громадян України, військовозобов’язаних, військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони.
Мельничук зазначає, що проектом Закону пропонується:
· доповнити перелік закладів охорони здоров’я, в яких можуть створюватися військово-лікарські комісії, закладами охорони здоров’я сектору безпеки і оборони;
· передбачити можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.
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Окрім того, Мельничук повідомив, що ВР прийняла за основу законопроект про внесення змін до Статуту внутрішньої Служби Збройних Сил України щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану.(реєстр. № 9158 від 30.03.2023).
"Метою законопроекту є удосконалення питань оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення, а також удосконалення питань оформлення та направлення медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я", - повідомив Мельничук.
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Також він зазначив, що завданням законопроекту є спрощення процедури реалізації висновків військово-лікарської комісії про надання відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та про непридатність до військової служби.