Рада поддержала законопроекты об изменениях в работе военно-врачебных комиссий

ukru
10:03 • 48244 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 110652 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 107759 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 122780 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 108400 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 126643 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 122342 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108656 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102520 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113379 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 112729 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 122916 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 105086 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 107492 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 101839 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 199427 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 230006 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 169820 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 175851 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 211779 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 41865 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 106349 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 114944 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 130869 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 165896 просмотра
Актуальное
Рада поддержала законопроекты об изменениях в работе военно-врачебных комиссий

Рада поддержала законопроекты об изменениях в работе военно-врачебных комиссий

Киев • УНН

 • 890650 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении количество заведений, где можно создать военно-врачебные комиссии и по совершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

"Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно работы военно-врачебных комиссий)" (рег. № 9️15️4️ от 28.03.2023)", - написал Мельничук.

Он сообщил, что 311 нардепов проголосовали за.

Детали

По его словам, законопроект имеет целью урегулирование вопроса осуществления военно-врачебной экспертизы всеми учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны, функционирование военно-врачебных комиссий на базе учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также защиту прав граждан Украины, военнообязанных, военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны.

Мельничук отмечает, что проектом Закона предлагается:

· дополнить перечень учреждений здравоохранения, в которых могут создаваться военно-врачебные комиссии, учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны;

· предусмотреть возможность создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство планирует диджитализировать процесс прохождения военно-врачебных комиссий

Кроме того, Мельничук сообщил, что ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в Устав внутренней Службы Вооруженных Сил Украины относительно усовершенствования вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения (рег. № 9158 от 30.03.2023).

"Целью законопроекта является совершенствование вопросов оформления военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения, а также совершенствование вопросов оформления и направления медицинских и других документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения", - сообщил Мельничук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот: Шмыгаль пообещал убрать лишнюю бюрократию в МСЭК

Также он отметил, что задачей законопроекта является упрощение процедуры реализации выводов военно-врачебной комиссии о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы