Рада поддержала законопроекты об изменениях в работе военно-врачебных комиссий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении количество заведений, где можно создать военно-врачебные комиссии и по совершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Цитата
"Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона "О внесении изменений в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно работы военно-врачебных комиссий)" (рег. № 9️15️4️ от 28.03.2023)", - написал Мельничук.
Он сообщил, что 311 нардепов проголосовали за.
Детали
По его словам, законопроект имеет целью урегулирование вопроса осуществления военно-врачебной экспертизы всеми учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны, функционирование военно-врачебных комиссий на базе учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, а также защиту прав граждан Украины, военнообязанных, военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны.
Мельничук отмечает, что проектом Закона предлагается:
· дополнить перечень учреждений здравоохранения, в которых могут создаваться военно-врачебные комиссии, учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны;
· предусмотреть возможность создания военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.
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Кроме того, Мельничук сообщил, что ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в Устав внутренней Службы Вооруженных Сил Украины относительно усовершенствования вопросов оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения (рег. № 9158 от 30.03.2023).
"Целью законопроекта является совершенствование вопросов оформления военнослужащим справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения, а также совершенствование вопросов оформления и направления медицинских и других документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения", - сообщил Мельничук.
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Также он отметил, что задачей законопроекта является упрощение процедуры реализации выводов военно-врачебной комиссии о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.