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Рада підтримала впровадження телемедицини у селах

Рада підтримала впровадження телемедицини у селах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада підтримала впровадження телемедицини на селі. Парламентарі 280 голосами підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Закон передбачає впровадження сучасних технологій з медичного обслуговування у сільській місцевості, зокрема з використанням телемедицини, особливо якщо відстань та час є критичними чинниками для надання медичної допомоги, здійснення належного ресурсного забезпечення впровадження медичного обслуговування з використанням телемедицини (телемедичне консультування, телемедичний консиліум, телеметрія та домашнє телеконсультування).

Також серед іншого передбачається “запровадження дієвих механізмів залучення до медичного обслуговування у сільській місцевості кваліфікованих медичних і фармацевтичних працівників, зокрема шляхом створення для таких працівників додаткових гарантій оплати праці та належних умов праці, включаючи забезпечення необхідним медичним обладнанням та спеціальним транспортом, розроблення та реалізації мотиваційних пакетів, у тому числі надання службового житла, транспорту, мобільного зв’язку, пільгових (іпотечних) кредитів на будівництво або придбання житла, компенсації плати за житлово-комунальні послуги та енергоносії, обслуговування та експлуатацію автомобільного транспорту, інших заохочувальних заходів, а також сприяння підвищенню рівня професійних знань та практичних навичок таких працівників”.

Як повідомляв УНН, на лікування дітей за кордоном планують виділити 300 млн грн.

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