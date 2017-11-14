Рада поддержала внедрение телемедицины в селах

Закон предусматривает внедрение современных технологий по медицинскому обслуживанию в сельской местности, в том числе с использованием телемедицины, особенно если расстояние и время являются критическими факторами для оказания медицинской помощи, осуществление надлежащего ресурсного обеспечения внедрения медицинского обслуживания с использованием телемедицины (телемедицинское консультирование, телемедицинский консилиум, телеметрия и домашнее телеконсультирования).

Также среди прочего предусматривается "введение действенных механизмов привлечения к медицинскому обслуживанию в сельской местности квалифицированных медицинских и фармацевтических работников, в частности путем создания для таких работников дополнительных гарантий оплаты труда и условий труда, включая обеспечение необходимым медицинским оборудованием и специальным транспортом, разработки и реализации мотивационных пакетов, в том числе предоставление служебного жилья, транспорта, мобильной связи, льготных (ипотечных) кредитов на строительство ибо приобретение жилья, компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, обслуживание и эксплуатацию автомобильного транспорта, других поощрительных мер, а также содействие повышению уровня профессиональных знаний и практических навыков таких работников".

Как сообщал УНН, на лечение детей за границей планируют выделить 300 млн грн.