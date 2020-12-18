Рада підтримала усунення колізії при призначенні наглядової ради НСТУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 4413 щодо “усунення колізії” в питанні призначення та звільнення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Наразі чинний закон не дає однозначної вичерпної відповіді на запитання, як забезпечити право депутатських фракцій та груп новообраного парламенту делегувати представників до наглядової ради НСТУ у разі, якщо строк повноважень попередніх членів не закінчився. Саме цей короткий законопроект усуває цю колізію”, - пояснила заступник голови комітету, голова підкомітету з питань інформаційної політики комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
З її слів, комітет рекомендував ухвалити законопроект за основу і в цілому, з пропозиціями та необхідними техніко-юридичними правками.
Згідно з пояснювальною запискою, проектом пропонується внести зміни до до частини статті 8 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо складу та порядку делегування членів депутатськими фракціями і групами до наглядової ради НСТУ.
“В проекті закону врегульовується правова колізія щодо призначення та звільнення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами”, - пояснюють автори законопроекту.
Зазначається, що у разі ухвалення проекту, депутатські фракції і групи Ради не пізніше ніж за 2 місяці до спливу повноважень членами наглядової ради, обраних депутатськими фракціями і групами попереднього скликання, зможуть делегувати нових членів з урахуванням вимог цього закону.
Після ухвалення цього законопроєкту депутатські фракції і групи, які розформовані, або сформувались після делегування членів наглядової ради НСТУ депутатськими фракціями і групами поточного скликання, не зможуть делегувати представників до наглядової ради.
Встановлюється строк повноважень членів наглядової ради НСТУ - п’ять років.
Нагадаємо, раніше цього тижня Рада ухвалила у другому читанні законопроект щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.