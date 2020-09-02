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Рада підтримала пільги для власників електромобілів – експерт Офісу реформ МІУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні, 2 вересня, парламентарі ухвалили зміни до Митного та Податкового кодексів України, які сприятимуть розвитку електричного транспорту. Які привілеї отримає український автомобіліст від схвалених законопроектів, у коментарі УНН розповіла експерт транспортних інновацій в Офісі реформ при МІУ Марина Китіна.

Рада підтримала пільги для власників електромобілів – експерт Офісу реформ МІУ

За її словами, законодавчі зміни стимулюватимуть ринок електрокарів. Українці купуватимуть електротранспорт за прийнятною ціною, оскільки Рада продовжила ввіз електромобілів без сплати ПДВ до 2022 року, інформує Китіна.

"Були продовжені пільги, прийняті у 2019 році. Справа в тім, що зі зміною митного тарифу була загроза, що пільги можуть відмінити за аналогією, як були відмінені коди УКТ ЗЕД щодо електромобілів", - розповіла вона.

Китіна зауважила, що Міністерство інфраструктури (МІУ) і сам міністр Владислав Криклій зацікавлені не лише в збільшенні електромобілів, а й у створенні зручної інфраструктури для них.

"Це його (міністра Криклія – ред.) благий намір, він сам їздить на електрокарі і, як споживач, розуміє необхідність розвитку зарядної інфраструктури. Нещодавно Криклій заявив про намір встановити швидкісні зарядні станції на головних магістралях країни. Поки що план у розробці, але думаю, що найближчим часом ми зможемо з вами користуватися цими зарядками", - додала Китіна.

Нагадаємо, у Мінінфраструктури готують поетапну заміну міського транспорту на електротранспорт.

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