Рада підтримала лише один з двох законопроектів щодо реформи прокуратури, про які просила Венедіктова

Цитата

“Законопроект 5157 не має на меті підсилювати повноваження Генерального прокурора чи когось іншого. Він має на меті забезпечити ефективну роботу органів прокуратури, а отже всіх правоохоронних органів, законодавчо розв’язати низку проблемних питань для завершення реформування органів прокуратури — перш за все, для того щоб обіймати посаду прокурора будь то в ОГП, обласній чи окружній прокуратурі, обов’язково кожен має пройти атестацію”, — зазначив народний депутат від “Слуги народу” Владлен Неклюдов під час представлення законопроекту в Раді.

Деталі

Проект закону № 5157 про внесення змін до розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” щодо окремих аспектів дії перехідних положень підтримали 253 народні депутати.

Документ пропонує внести зміни до відповідного розділу, якими:

— передбачити безальтернативну обов’язковість проходження атестації для можливості обіймання посади прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, у тому числі у разі поновлення на посадах за рішеннями судів. Так, пропонується розширити перелік суб’єктів, які повинні будуть проходити атестацію (доповнення нормами щодо обов’язковості проходження атестації осіб, поновлених за рішенням судів);

— передбачити законодавчі механізми можливості завершення розпочатих до 01.09.2021 процедур добору та дисциплінарного провадження. Пропонується передбачити можливість застосування тимчасових процедур та порядків, передбачених п. 22 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 113-ІХ, після спливу строку дії цього пункту (21.09.2021), до правовідносин, які розпочаті до цієї дати;

— передбачити постійність дії кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів. Пропонується перенести з п. 22 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 113-IX, який має тимчасовий характер, положення про атестаційні кадрові комісії до п. 11, якій діє на постійній основі, закріпивши при цьому норми, що утворення, визначення складу, періоду та порядку роботи таких комісій здійснюється Генеральним прокурором;

— відновити дію положень Закону України “Про прокуратуру” в частині формування складу відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та надати право Генеральному прокурору приймати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів, а у випадку її скликання надати Генеральному прокурору або його першому заступнику чи заступнику право відкриття всеукраїнської конференції прокурорів.

Водночас Рада відправила до комітету на підготовку до повторного першого читання Проект закону № 5158 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів. Рішення підтримало 230 нардепів.

Основними положеннями законопроекту є, зокрема:

— виключення вимоги до кандидатів на посаду прокурора щодо наявності дворічного стажу роботи в галузі права;

— надання можливості здобуття безпосередньо в прокуратурі необхідного стажу роботи в галузі права як умови для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури;

— встановлення двох стадій спеціальної підготовки:

1) первинної, яка проводиться в Тренінговому центрі прокурорів України, під час якої кандидати вивчають основи організації роботи в органах прокуратури, правила прокурорської етики, тощо;

2) стажування, яке проводиться на посаді прокурора-стажиста, на яку кандидат призначається за результатами конкурсу згідно із рейтингом кандидата, отриманому за результатами кваліфікаційного іспиту;

— скорочення терміну спеціальної підготовки;

— уніфікація законодавчого механізму спеціальної перевірки щодо прокурорів з відповідним механізмом у суддів, з одночасним усуненням необхідності проводити таку перевірку під час добору двічі;

— прийняття кінцевого рішення про успішність або неуспішність спеціальної підготовки, припинення участі особи у доборі Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (з можливістю судового оскарження негативного рішення);

— визначення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів органом, що здійснює дисциплінарне провадження, в контексті положень Закону України “Про прокуратуру”.

Зазначимо, що обидва законопроекти Раду закликала підтримати Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона нагадала, що з 1 вересня припиняють роботу кадрові комісії, як органи для забезпечення проведення атестації прокурорів. Це значить, що в прокуратуру можуть повернутись ті, хто на атестацію взагалі не ходив, а це більше 2000 осіб, пояснила Генпрокурор. Проблему, з її слів, має вирішити законопроект № 5157.

Проект Закону № 5158 спрощує вимоги до кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури та оптимізує порядок їх добору, зазначила вона.

“Наразі в нас понад 2000 вакансій, тому більш проста і динамічна процедура дозволить оперативніше наповнити інституцію кадрами. До того ж, відкриє дорогу в органи прокуратури випускникам вишів”, — пише генпрокурор.

Що було раніше

15 березня 2021 року розпочали свою роботу нові окружні прокуратури. В оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли атестацію і довели свою професійну компетентність та доброчесність.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури.