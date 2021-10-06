Рада під головуванням Стефанчука почала розгляд порядку денного, затвердженого на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. ВР розглядає у сесійній залі питання порядку денного, які не потребують затвердження на Погоджувальній раді, повідомляє УНН.
Деталі
Порядок денний на сьогодні був затверджений голосуванням нардепів у сесійній залі — підтримали його 252 нардепи.
Ухвалений порядок денний передбачає розгляд проектів постанов про перейменування низки населених пунктів, зміну меж населених пунктів, а також призначення місцевих виборів. Окрім цього, планується розгляд ратифікацій та денонсацій.
Наразі засідання ВР триває. Голову на ньому перший віцеспікер Руслан Стефанчук, який фактично виконує обов’язки усуненого на два пленарних дні від виконання повноважень спікера Дмитра Разумкова.
Обговорення питань порядку денного перемежовуються з виступами представників опозиційних фракцій, які не задоволені ситуацією, що скалася у парламенті.
Нагадаємо
ВР вчора, 5 жовтня, відсторонила Дмитра Разумкова від виконання обов’язків голови парламенту за порушення Регламенту. Однак, яке саме порушення, не уточнювалось. Пропозицію про відсторонення подали представники фракції “Слуга народу”, груп “Довіра” та “Партія “За майбутнє”.
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Контекст
2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.
Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.
Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.