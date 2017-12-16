Рада OPIC затвердила проект фінансування будівництва вітроелектростанції на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Рада директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC — ред.) затвердила основне фінансування проекту вітрової електростанції у Запорізькій області, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Рада директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC) затвердила основне фінансування проекту вітрової електростанції у Запорізькій області, і це є свідченням привабливості енергетичного сектору України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що проект є розробкою Люксембурзької компанії “ЮроКейп Нью Енерджи” (EuroCape New Energy), а рішення OPIC відкриває шлях до розробки, будівництва та експлуатації першої фази проекту — у 225 МВт при загальній запланованій потужності — 500 МВт.
Заплановані інвестиції становлять близько 466 мільйонів євро. За планом, 62 вітрових турбіни постачатиме компанія “Дженерал Електрік Компані” і здійснюватиме інвестиції в акціонерний капітал проекту.
Коментуючи дане рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що воно є переломним для енергетичного сектору України, оскільки стосується посилення енергетичної безпеки країни.
Як повідомляв УНН, близько 400 млн дол. планують США інвестувати у проекти вітрової енергетики в Україні.