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Рада OPIC затвердила проект фінансування будівництва вітроелектростанції на Запоріжжі

Рада OPIC затвердила проект фінансування будівництва вітроелектростанції на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Рада директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC — ред.) затвердила основне фінансування проекту вітрової електростанції у Запорізькій області, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Рада директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC) затвердила основне фінансування проекту вітрової електростанції у Запорізькій області, і це є свідченням привабливості енергетичного сектору України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що проект є розробкою Люксембурзької компанії “ЮроКейп Нью Енерджи” (EuroCape New Energy), а рішення OPIC відкриває шлях до розробки, будівництва та експлуатації першої фази проекту — у 225 МВт при загальній запланованій потужності — 500 МВт.

Заплановані інвестиції становлять близько 466 мільйонів євро. За планом, 62 вітрових турбіни постачатиме компанія “Дженерал Електрік Компані” і здійснюватиме інвестиції в акціонерний капітал проекту.

Коментуючи дане рішення, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що воно є переломним для енергетичного сектору України, оскільки стосується посилення енергетичної безпеки країни.

Як повідомляв УНН, близько 400 млн дол. планують США інвестувати у проекти вітрової енергетики в Україні.

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