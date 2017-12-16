Совет OPIC утвердил проект финансирования строительства ветроэлектростанции в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Совет директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC — ред.) утвердил основное финансирование проекта ветровой электростанции в Запорожской области, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“Совет директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) утвердил основное финансирование проекта ветровой электростанции в Запорожской области, и это свидетельствует о привлекательности энергетического сектора Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что проект является разработкой Люксембургской компании “ЮроКейп Нью Энерджи” (EuroCape New Energy), а решение OPIC открывает путь к разработке, строительству и эксплуатации первой фазы проекта — в 225 МВт при общей запланированной мощности — 500 МВт.
Запланированные инвестиции составляют около 466 миллионов евро. По плану, 62 ветровых турбины будет поставлять компания “Дженерал Электрик Компани” и осуществлять инвестиции в акционерный капитал проекта.
Комментируя данное решение, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что оно является переломным для энергетического сектора Украины, поскольку касается усиления энергетической безопасности страны.
Как сообщал УНН, около 400 млн долл. планируют США инвестировать в проекты ветровой энергетики в Украине.