Рада ООН у середу розгляне ситуацію з правами людини в Україні

Україна є однією з 14 держав, яка проходитиме Універсальний періодичний огляд Ради ООН з прав людини на сесії з 6 по 17 листопада.

Документи, на яких базуються огляди: 1) національна доповідь – інформація, яку надає держава, що підлягає огляду; 2) інформація, що міститься у звітах незалежних експертів з прав людини та груп, відомих як спеціальні процедури, договірні органи з прав людини та інші установи ООН; 3) інформація, надана іншими зацікавленими сторонами, в тому числі національними правозахисними установами, регіональними організаціями та групами громадянського суспільства.

У вищезгаданих документах порушені, серед інших, наступні питання: повна імплементація Мінських угод; припинення та розслідування порушень прав людини, пов'язаних із конфліктом, зокрема свавільні страти, катування та жорстоке поводження, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, свавільні затримання, використання важкого озброєння та протипіхотних мін, використання цивільної інфраструктури у військових цілях, забезпечення доступу до гуманітарної допомоги; подолання дискримінації, мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті через релігійну, етнічну приналежність, сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність; захист свободи релігії, думки та мирних зібрань; боротьба з торгівлею людьми та корупцією; доступ до належного житла, охорони здоров'я, соціальних послуг, освіти та працевлаштування для ромів, кримських татар, мігрантів, людей з інвалідністю, людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства; викорінення гендерних стереотипів, насильства та нерівності доходів.

Як повідомляв УНН, у Нью-Йорку представлять проект резолюції щодо прав людини в Криму.