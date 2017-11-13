Совет ООН в среду рассмотрит ситуацию с правами человека в Украине

Украина является одной из 14 стран, которая будет проходить Универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека на сессии с 6 по 17 ноября.

Документы, на которых базируются обзоры: 1) национальный доклад - информация, которую предоставляет государство, подлежащего осмотру; 2) информация, содержащаяся в отчетах независимых экспертов по правам человека и групп, известных как специальные процедуры, договорные органы по правам человека и другие учреждения ООН; 3) информация, предоставленная другими заинтересованными сторонами, в том числе национальными правозащитными учреждениями, региональными организациями и группами гражданского общества.

В вышеупомянутых документах нарушены, среди прочих, следующие вопросы: полная имплементация Минских соглашений; пресечения и расследования нарушений прав человека, связанных с конфликтом, в частности произвольные казни, пытки и жестокое обращение, сексуальное насилие, связанное с конфликтом, своевольные задержания, использование тяжелого вооружения и противопехотных мин, использование гражданской инфраструктуры в военных целях, обеспечение доступа к гуманитарной помощи; преодоление дискриминации, языка вражды и преступлений на почве ненависти через религиозную, этническую принадлежность, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность; защиту свободы религии, мысли и мирных собраний; борьба с торговлей людьми и коррупцией; доступ к надлежащему жилью, здравоохранению, социальным услугам, образованию и трудоустройства для крымских татар, мигрантов, людей с инвалидностью, пожилых людей, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства; искоренение гендерных стереотипов, насилия и неравенства доходов.

Как сообщал УНН, в Нью-Йорке представят проект резолюции о правах человека в Крыму.