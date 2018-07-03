Рада обмежила розмір максимальної відсоткової ставки за кредитом
Київ • УНН
КИЇВ 3 липня. УНН. Верховна Рада обмежила розмір максимальної відсоткової ставки за кредитом. Парламентарі 239 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Передбачається, що в разі підвищення відсоткової ставки в договорі має бути передбачено її максимальний розмір.
Ухваленим законом також спрощується процес та зменшуються витрати боржників та кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу коштом вдосконалення позасудових інструментів.
Законом зменшено строки пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців (з одного року до 6 місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину або з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину). Це виключає ситуацію, коли банк не знав і не міг знати про відкриття спадщини.
Документом уточнена норма щодо доступу банків до Державного реєстру актів цивільного стану. Зокрема, надавано такий доступ у порядку та обсязі, встановленому Міністерством юстиції, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах.
Законом також внесено зміни, які забезпечать банкам можливість перевірки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наданої потенціальними позичальниками-фізичними особами інформації, що впливає на спроможність виконання особою власних зобов'язань, а також перевірки факту смерті боржника банку для подальшої роботи із спадкоємцями.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту. За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів.